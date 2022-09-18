Японію накриє потужний тайфун: скасовують поїзди та літаки, людей евакуюють

Близько двох мільйонів людей на південному заході Японії планують евакуювати у зв’язку з потужним тайфуном "Нанмадол", який накриє острів Кюсю сьогодні, 18 вересня.

Про це повідомляє Kyodo News.

Метеорологічне управління Японії попереджає, що тайфун є широким, а дощі та вітер можуть посилюватися навіть у віддалених районах. Рясні опади очікуються у західному та деяких частинах східного району Японії до понеділка, 19 вересня. За прогнозом, тайфун рухатиметься у північно-східному напрямку та проходитиме через головний острів Японії – Хонсю до вівторка, 20 вересня.

У зв’язку з насуванням тайфуну, метеорологічне агентство Японії опублікувало спеціальне попередження для префектури Кагосіма. Місцеві ЗМІ підкреслюють, що такі екстрені попередження видають лише у випадку надзвичайного природного явища, яке трапляється раз на кілька десятиліть і загрожує життю громадян.

Очікується, що "Нанмадол" може принести в Кагосіму рекордні дощі. Через сильні вітри та високі хвилі можливі зсуви та повені. В зв’язку з цим жителям 965 тисяч домогосподарств було наказано евакуюватися через приморські міста Міядзакі, Кагосіма та Амакуса.

Крім того, від 18 вересня на острові буде повністю припинено рух потягів. Очікується скасування не менше 20 авіаперельотів місцевого значення.

Нагадаємо, біля берегів Гонконгу навпіл розколовся корабель з екіпажем через сильні хвилі, викликані тайфуном "Чаба".

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