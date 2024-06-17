Японію сколихнула потенційно смертельна бактеріальна інфекція: що про неї відомо

За останніми даними, у період з січня по березень від інфекції померли 77 людей.

В Японії повідомили про рекордне зростання потенційно смертельної бактеріальної інфекції. Наразі експерти точно не можуть визначити причину зростання.

Про це пише CNN.

Як зазначається, станом на 2 червня Міністерство охорони здоров'я Японії зареєструвало 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку, смертність від якого досягає 30%. За останніми даними, у період з січня по березень від інфекції померли 77 людей.

Цей спалах в Японії вже перевищив минулорічний рекорд із 941 попереднього зараження – найвищого показника з початку статистики в 1999 році. Національний інститут інфекційних захворювань Японії повідомив про 97 смертей через синдром минулого року, що є другою за величиною кількістю летальних випадків у минулі шість років.

Стрептококовий тактичний шок — це рідкісна, але серйозна бактеріальна інфекція, яка може розвинутися, коли бактерії поширюються в глибокі тканини та кровотік. Пацієнти спочатку страждають від лихоманки, болю в м’язах і блювоти, але симптоми можуть швидко перетворитися на загрозу життю через низький артеріальний тиск, набряк і поліорганну недостатність, коли організм перебуває у шоці.

“Навіть за умови лікування хвороба може бути смертельною. З 10 людей щонайменше троє від інфекції помирають”, – повідомили в Центри з контролю та профілактики захворювань США.

Більшість випадків інфекції спричинені бактеріями стрептококів групи А (GAS), які в основному спричинюють лихоманку та інфекції горла у дітей. У рідкісних випадках стрептокок А може стати інвазивним, коли бактерія виробляє токсин, який дозволяє їй отримати доступ до кровотоку, викликаючи серйозні захворювання, такі як токсичний шок.

Нагадаємо, що Зеленський разом із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Це сталося на саміті G7.

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