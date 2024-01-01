Японію сколихнув потужний землетрус, існує загроза цунами (моторошні відео)

Чи є жертви та постраждалі - наразі не повідомляють.

В понеділок, 1 січня, на півночі центральної частини Японії стався з емлетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на японську громадську телекомпанію NHK.

Тим часом японське метеорологічне агентство опублікувало попередження про цунамі вздовж західних прибережних районів префектур Ісікава, Ніігата і Тояма через коливання.

Згідно з даними метеорологічного агентства, цунамі висотою до 5 метрів може досягнути Ното в префектурі Ісікава.

За інформацією місцевих ЗМІ, хвилі висотою понад 1 метр накрили узбережжя міста Вадзіма в префектурі Ісікава.

Енергетична компанія "Hokuriku Electric Power" заявила, що перевіряє наявність будь-яких порушень на своїх атомних електростанція.

Чи є жертви та постраждалі - наразі не повідомляють.

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