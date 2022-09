Японію затоплює найпотужніший тайфун: влада готується до найгіршого 

У Японії тайфун "Нанмадол" обрушився на захід країни з сильним дощем і сильним вітром. Влада попереджає про повені та зсуви.

Про це інформує Reuters.

Японське метеорологічне агентство повідомило, що протягом наступних 24 годин очікується до 400 міліметрів опадів у регіоні Токай у центральній частині Японії, промисловому центрі країни.

Залізничний оператор, що обслуговує великий західний острів Японії Кюсю, Kyushu Railway Co заявив, що припинив роботу на весь понеділок. Japan Airline Co Ltd і ANA Holdings скасували близько 800 рейсів за добу.

Близько 340 тисяч домогосподарств, більшість з яких на Кюсю, були знеструмлені станом на ранній ранок понеділка, 19 вересня.

NEW: Dangerous Typhoon Nanmadol makes landfall in Japan: weather agency https://t.co/hToQwG29f5



Footage via (RT) pic.twitter.com/smbKIjBsHa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 18, 2022

Швидкість поривів вітру у зоні тайфуну досягає 234 кілометри на годину. За оцінкою Метеорологічної служби Японії, менш ніж за добу у деяких місцях випаде або вже випало близько 500 мм опадів. У Лондоні, наприклад, 600-700 мм випадає в середньому протягом року.

Тайфун рухається через Кюсю на північ, у бік центральної Японії, і, за розрахунками вчених, найближчим часом дійде і до регіону Токіо, зберігши при цьому значну частину своєї могутності.

"Нанмадол" - це вже 14 тайфун на Тихому океані цього сезону, і найпотужніший з тих, що досягали Японії. Представник Метеорологічної служби Японії сказав, що він може виявитися руйнівнішим, ніж тайфун "Джебі", який 2018 року вбив у Японії 14 людей і ще сімох - на Тайвані.

Руйнівний тайфун на Філіппінах: понад двісті загиблих та тисячі постраждалих

Читайте також: