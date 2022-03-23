Японський виробник шин Yokohama припиняє роботу заводу в Росії та надішле гумдопомогу Україні

Усе через російську агресію в Україні.
Японський виробник шин Yokohama Rubber Co припиняє виробництво на своєму заводі в російському Липецьку, яким керує його дочірня компанія.
Про це пише Tire Business з посиланням на заяву компанії.
В Yokohama Rubber Co заявили – "щиро сподіваються, що ситуація в РФ та Україні буде вирішена якомога швидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені".
"Нашим найбільшим пріоритетом є виконання наших обов’язків перед усіма зацікавленими сторонами, включно зі співробітниками групи та їхніми сім’ями, клієнтами, агентами та діловими партнерами, і ми приділяємо пильну увагу ситуації, що розвивається", – йдеться в заяві компанії.
Там додали, що "продовжать збирати інформацію та вживати відповідних заходів у разі потреби".
Зазначимо, що потужність заводу Yokohoma у Липецьку становить 1,6 млн шин на рік.
Водночас Yokohama Rubber повідомила про підтримку гуманітарних зусиль для України.
"Усі ми в Yokohama Rubber хотіли б висловити глибоке співчуття людям в Україні та прилеглих країнах, які постраждали безпосередньо", – йдеться у повідомленні.
Компанія та її фонд виділять загалом 50 млн єн на підтримку українських біженців.
Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що французька компанія-виробник шин Michelin (MICP.PA) призупиняє свою промислову діяльність в РФ, а також експорт до країни.
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