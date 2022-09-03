Японський виробник вантажівок Hino Motors зупиняє будівництво заводу в Росії

Японський виробник вантажівок і автобусів Hino Motors, який є дочірньою компанією Toyota, відмовився від планів будівництва свого заводу в Хімках Московської області.

Про це пише NHK.

Основними причинами названі затримка будівельних робіт і податкові проблеми. Спочатку компанія планувала розширити свій бізнес в Росії шляхом організації місцевого виробництва в очікуванні значного зростання попиту на вантажні автомобілі в РФ.

2023 року на підприємстві Hino Motors планували розпочати великовузлове складання мало- та середньотоннажних вантажівок Hino. Плановий обсяг виробництва – 2-3 тисячі одиниць.

Нагадаємо, американська корпорація Dell йде з Росії та звільняє всіх співробітників.

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