Японський виробник вантажівок Hino Motors зупиняє будівництво заводу в Росії

Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в РФ.
Японський виробник вантажівок і автобусів Hino Motors, який є дочірньою компанією Toyota, відмовився від планів будівництва свого заводу в Хімках Московської області.
Про це пише NHK.
Основними причинами названі затримка будівельних робіт і податкові проблеми. Спочатку компанія планувала розширити свій бізнес в Росії шляхом організації місцевого виробництва в очікуванні значного зростання попиту на вантажні автомобілі в РФ.
2023 року на підприємстві Hino Motors планували розпочати великовузлове складання мало- та середньотоннажних вантажівок Hino. Плановий обсяг виробництва – 2-3 тисячі одиниць.
Нагадаємо, американська корпорація Dell йде з Росії та звільняє всіх співробітників.
Читайте також:
- Перейшли на рупії: Росія знайшла спосіб продавати діаманти за кордон - Bloomberg
- На російському авторинку понад 80% імпортованих машин із Китаю
- Санкції стали катастрофою для російської економіки - дослідження Єльського університету