Ярош розповів, як готувався скинути режим Лукашенка

Ярош стверджує, що у 1999 році готував збройне повстання проти Лукашенка.

Колишній лідер організації "Правий сектор", відомий представник правих сил Дмитро Ярош розповів, що 1999 року проводив підготовку до повалення режиму Лукашенка в Білорусі.

Про це Ярош розповів у Facebook з нагоди чергових так званих "перевиборів" білоруського диктатора.

"Відкрию велику таємницю. Колись, дуже давно, у 1999-році, я, разом з білоруськими побратимами, готував ліквідацію внутрішньо-окупаційного режиму Білорусі. Їздили територією дружнього народу, творили разом експедиційні підрозділи, вишколювали і озброювали їх, проводили бойове злагодження", – пише Ярош.

За його словами, план був реальний, але білоруських меценатів, що фінансували задум, тоді зупинив відхід Єльцина від влади в Росії і прихід Путіна на "царський трон". На думку націоналіста, якби задум щодо зміни влади у Білорусі вдався, історія східної Європи була б зовсім іншою.

"У найближчому часі, Білорусь буде самостійною і в союзі з Україною, Польщею, Балтією тощо. Час прийде. Це – наше геополітичне майбутнє", – переконаний Ярош.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, у Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, проводить уже сьомі так звані "перевибори" самого себе.

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