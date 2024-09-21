Яскрава детонація: безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ (відео)

Вночі 21 вересня безпілотники вдарили по головному складу артилерійських боєприпасів РФ у селищі Кам'яний Тихорецького району Краснодарського краю. На знищених складах зберігалися боєприпаси із Північної Кореї.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ

"Ще один російський арсенал, здатний "пережити ядерний удар", порівняний із землею через "уламки, пожежа від яких перейшла на вибухонебезпечні предмети". Бути добру!", – зауважив він.

Нагадаємо, у РФ заявляють про масовану атаку безпілотників вночі проти 21 вересня. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.

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