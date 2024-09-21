Яскрава детонація: безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ (відео)

У Мережі з'явилися кадри, зняті очевидцями.
Вночі 21 вересня безпілотники вдарили по головному складу артилерійських боєприпасів РФ у селищі Кам'яний Тихорецького району Краснодарського краю. На знищених складах зберігалися боєприпаси із Північної Кореї.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Ще один російський арсенал, здатний "пережити ядерний удар", порівняний із землею через "уламки, пожежа від яких перейшла на вибухонебезпечні предмети". Бути добру!", – зауважив він.
Нагадаємо, у РФ заявляють про масовану атаку безпілотників вночі проти 21 вересня. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.
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