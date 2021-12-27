Ясновидиця Ванга передбачила на 2022 рік нову пандемію та нашестя інопланетян

Світ також може атакувати ще одна пандемія.
Ясновидиця Ванга, яка померла ще у 1996 року, продовжує шокувати світ пророцтвами. На цей раз на 2022 рік. Серед них, крім інших, стихійні лиха, водна криза та вторгнення інопланетян.
Про це пише видання The Mirror.
На кінець наступного року Ванга прогнозує нестачу води, що призведе до політичних наслідків, а також захоплення віртуальної реальності. Люди, мовляв, "зникатимуть в Інтернеті" ще більше, ніж зараз.
Крім того, світ може атакувати ще одна пандемія, виявлена цього разу у Сибіру. До людей вона потрапить нібито внаслідок зміни клімату.
Нагадаємо, що у Бельгії від коронавірусу помер триразовий чемпіон світу з кікбоксингу.
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