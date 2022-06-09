"Явище, несумісне з людською гідністю": генсек Ради Європи засудила вироки самопроголошеного "суду" у "ДНР"

"Явище, несумісне з людською гідністю": генсек Ради Європи засудила вироки самопроголошеного "суду" у "ДНР"

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич відреагувала на вирок "суду" так званої "ДНР" для британських добровольців, які воювали на боці України, про смертну кару.

Чиновниця Євросоюзу різко засудила рішення самопроголошеної окупаційної влади, підкресливши, що на на європейському континенті немає місця смертній карі.

Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи, поширеній у четвер.

"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генсек Ради Європи.

Від імені організації вона закликала до поваги загальноєвропейських принципів щодо прав людини, з якими сьогоднішнє рішення несумісне.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Британії засудила вироки, наголосивши, що суд був маріонетковим і не має ніякої легітимності.