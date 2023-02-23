"Яйце Годзілли": на японському пляжі знайшли загадкову кулю (відео)

Поліція і місцева влада поки не кажуть, що це за підозрілий об'єкт.

У японському місті Хамамацу, що в префектурі Сідзуока, на пляжі Енсюхама виявили металеву кулю діаметром півтора метра.

Про це повідомив телеканал Daiichi TV.

Наразі поліція обмежила доступ до місця події. Фахівці, які прибули на місце, приступили до вивчення кулі, а фотографії об'єкта були надіслані експертам у силах самооборони Японії та берегової охорони.

Імовірно, знайдена на пляжі металева куля виготовлена із заліза, оскільки вона покрита іржею. Об'єкт має частину, що виступає, яку можна використовувати для кріплення.

Навколо кулі встановили безпечну зону радіусом 200 метрів. Через те, що походження об'єкта невідоме, експерти припускають, що він може бути вибухонебезпечним.

Деякі користувачі соціальних мереж припустили, що цей предмет може мати інопланетне походження. Вони вже навіть дали їй кілька назв: "яйце Годзілли", "інопланетний м'яч" та "швартовий буй".

Нагадаємо, у США під статуєю знайшли дивний камінь, що може містити капсулу часу.

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