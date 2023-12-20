Росія хоче закупити курчат та яйця у Сполучених Штатів та Євросоюзу, оскільки сама не взмозі себе забезпечити.

Росія хоче закуповувати у Європейського союзу та Сполучених Штатів курчат та яйця через кризу власного виробництва.

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Зокрема дозвіл на закупівлю курчат та яєць отримало челябінське підприємство ТОВ "Ломанн Брідерс Рус", повідомляє пресслужба регіонального управління Россільгоспнагляду.

"У грудні 2023 року управління Россільгоспнагляду по Челябінській та Курганській областях провело комісійне обстеження ТОВ "Ломанн Брідерс Рус" на право імпорту добових курчат та інкубаційного яйця зі США, Євросоюзу, Бразилії. Підприємство відповідає встановленим вимогам та рекомендоване для імпорту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у повідомленні вказується, що про надходження кожної партії яєць та курчат підприємство зобов'язане повідомити органи санітарно-ветеринарного контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що російський солдат пожалівся на низький рівень забезпечення штатним озброєнням.

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