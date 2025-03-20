"Яєчна криза" у США: у Білому домі звинуватили Байдена в знищенні 8 млн курей

У лютому 2025 року роздрібні ціни на яйця у США досягли нового рекорду – $5,90 за дюжину, що еквівалентно приблизно 20 гривням за одне яйце.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація Джо Байдена нібито знищила майже 8 мільйонів курей напередодні інавгурації Дональда Трампа, що призвело до дефіциту яєць та зростання їхньої вартості в США.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, звинувативши попередню владу у створенні так званої "яєчної кризи".

"Це криза Байдена, але президент Трамп і Брук Роллінз (міністерка сільського господарства США) працюють над її вирішенням", – написала Лівітт.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року роздрібні ціни на яйця у США досягли нового рекорду – $5,90 за дюжину, що еквівалентно приблизно 20 гривням за одне яйце.

Також ми повідомляли, що проблеми на польському ринку можуть спричинити короткострокове зростання цін на яйця в Україні, однак суттєвого подорожчання не прогнозується.