Язиком махати – не дерева висаджувати: Лавров в Ефіопії взяв участь в озелененні країни

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров продовжує “подорожувати” Африкою. Якщо напередодні його зустрічали та нагороджували сувенірами, то сьогодні він взяв участь в озелененні Ефіопії.

Лавров, який наразі обіймає посаду очільника МЗС Росії, взяв участь в кампанії з озеленення Ефіопії.

Відповідне відео з’явилося в російських телеграм-каналах.

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“Два дерева на підтримку ініціативи уряду республіки "Зелена спадщина" були висаджені на території російського посольства в Аддис-Абебі очільником МЗС РФ та його ефіопським колегою Демеке Меконненом”, - пише російський пропагандистський ТАРС.

Цікаво, що на відео, яке також потрапило до Мережі, видно, що Лавров досить невміло користується лопатою та боїться зробити зайвий крок із “червоної доріжки”.

Зазначимо, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія використає візит Лаврова до Африки для звинувачення Заходу у продовольчій кризі.

Нагадаємо, що рятувальники завершили пошукові роботи на місці зруйнованого будинку культури в Чугуєві.

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