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Язиком махати – не дерева висаджувати: Лавров в Ефіопії взяв участь в озелененні країни

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Язиком махати – не дерева висаджувати: Лавров в Ефіопії взяв участь в озелененні країни

Фото: Скріншот

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров продовжує “подорожувати” Африкою. Якщо напередодні його зустрічали та нагороджували сувенірами, то сьогодні він взяв участь в озелененні Ефіопії.

Лавров, який наразі обіймає посаду очільника МЗС Росії, взяв участь в кампанії з озеленення Ефіопії.

Відповідне відео з’явилося в російських телеграм-каналах.

“Два дерева на підтримку ініціативи уряду республіки "Зелена спадщина" були висаджені на території російського посольства в Аддис-Абебі очільником МЗС РФ та його ефіопським колегою Демеке Меконненом”, - пише російський пропагандистський ТАРС.

Цікаво, що на відео, яке також потрапило до Мережі, видно, що Лавров досить невміло користується лопатою та боїться зробити зайвий крок із “червоної доріжки”.

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Зазначимо, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія використає візит Лаврова до Африки для звинувачення Заходу у продовольчій кризі.

Нагадаємо, що рятувальники завершили пошукові роботи на місці зруйнованого будинку культури в Чугуєві.

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