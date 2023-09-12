"Йде дорогою пропаганди": Портников прокоментував брехню Путіна, що євреїв в Україні знищували "бандерівці"

Російський диктатор Володимир Путін йде дорогою пропаганди. Щоб виправдати, що він робить зараз в Україні, а це дуже схоже на те, що робили в Україні есесівці, нацисти, в роки окупації українських земель, він готовий реабілітувати самих нацистів. Мотором, організатором та ідеологічним натхненником Голокосту був гітлерівський Рейх та війська СС.

Про це розповів український журналіст та письменник Віталій Портников у розмові з російським журналістом Євгеном Кисельовим, прокоментувавши чергову заяву Путіна, що євреїв в Україні знищували не німці, а "бандерівці".

"Звичайно, серед населення будь-якої країни завжди є садисти, ксенофоби, є ті, хто хочуть пограбувати своїх сусідів. Але саме окупація дає цим людям можливість приєднатись до насильства. Я хотів би як хорошу ілюстрацію нагадати, що відбувалося на територіях окупованих Росією регіонів України. Ми теж бачили прояви бандитизму зовсім різного роду. І знищення людей, і пограбування – все, що завгодно. Звісно, у цих діях на території Донецької, Луганської областей та у Криму брали участь місцеві жителі, зокрема. Але якби не було російської окупації, якийсь Пушилін до кінця своїх днів так і залишився б розповсюджувачем лотерейних квитків. Окупант винний у тому, що він створює для злочинців можливість здійснити злочин, що замінює закон насильством", - наголосив український журналіст.

Тому диктатор Володимир Путін, у намаганнях реабілітувати есесівців, робить це лише для того, щоб спробувати зганьбити колективний український народ.

"Немає жодного виправдання таким діям", - резюмував Портников.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що нібито євреїв в Україні вбивали не німці, а "бандерівці".

Читайте також: