"Йдеться не про свободу": Байден запроваджує жорсткі вимоги щодо COVID-вакцин для 100 млн американців

"Йдеться не про свободу": Байден запроваджує жорсткі вимоги щодо COVID-вакцин для 100 млн американців

"Йдеться не про свободу або особистий вибір, а про захист себе і оточуючих", - прокоментував радикальні заходи Байден.

Президент США Джо Байден оголосив про нові радикальні федеральні заходи для боротьби з COVID-19, зокрема про примусову вакцинацію або щотижневе тестування співробітників великих компаній.

Про це повідомляє ВВС.

Під час виступу в Білому домі у четвер, 9 вересня, Байден доручив Міністерству праці США дати вказівку всім приватним підприємствам зі 100 або більше працівників вакцинувати свій персонал, або змусити його щотижня надавати докази негативного тесту на коронавірус. Йдеться про приблизно 80 млн робітників.

"Йдеться не про свободу або особистий вибір, а про захист себе і оточуючих", - висловився президент, додавши, що нові вимоги також торкнуться близько 17 млн медичних працівників в установах, які отримують федеральні пільги.

У найближчі тижні Управління з безпеки та гігієни праці представить вимоги, за якими великі підприємства повинні будуть оплачувати працівникам час для вакцинації. Водночас підприємства, які не дотримуватимуться нових правил, можуть зіткнутися з тисячами доларів штрафів за порушення.

Окрім того, американський лідер ухвалив мандат на вакцинацію 2,5 мільйона федеральних службовців. Посадовців, які відмовлятимуться від щеплення, можуть звільнити.

Загалом нові вимоги передбачають вакцинацію близько двох третин усіх робітників у США. Як пише The Associated Press, йдеться про 100 мільйонів американців.

"Шлях попереду, навіть з варіантом "Дельта", не такий поганий, як минулої зими, - сказав Байден і додав: - Що неймовірно розчаровує, так це те, що очевидна меншість американців не дає нам повернути за ріг".

Як повідомлялося, США закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації. Країна також виступає проти заклику ВООЗ до тимчасового мораторію на ревакцинацію, необхідного для забезпечення вакцинами бідних держав.

Новини світу: у США через штам "Дельта" маски рекомендують носити навіть вакцинованим

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання