"Йдеться про наше майбутнє": у Конгресі заявили, що ЗСУ впроваджують військові інновації швидше за США

В США мають збільшити інвестиції у свою національну безпеку і змінити пріоритети в розподілі коштів для підвищення ефективності.

Україна впроваджує військові технології та інноваційні концепції з такою швидкістю, з якою навіть уряд США не може зрівнятися

Про це заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман, пише Holosameryky.

В США мають збільшити інвестиції у свою національну безпеку і змінити пріоритети в розподілі коштів для підвищення ефективності, впевнена Гарман. Тому потрібно стимулювати зміни.

"Україна і Росія впроваджують інновації на полі бою, і це займає тижні, а не роки", — сказала Гарман.

Вона нагадала про свій візит до Києва.

"Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні і переконалася в цьому на власні очі. Якщо Департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю і масштабами, він програє", — сказала вона.

Одразу після відкриття. Естонська оборонна компанія вирішила вийти на український ринок

Також вона зазначила, що США можуть повчитися в України тому, як швидко впроваджувати військові інновації.

"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цього навчити, зокрема, тому що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це — у Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", — додала Джейн Гарман.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив важливу резолюцію щодо України. Там закликали держави-члени ЄС зняти обмеження на удари України по РФ, прискорити постачання зброї та чинити тиск на Угорщину.

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