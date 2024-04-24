"Йди в армію, с*ка, за Росію!": "герой СВО" погрожував пістолетом перехожому пацифісту (відео)

Окупант завів хлопця на пустир, спрямував на нього бойовий пістолет, погрожував убивством та стріляв у повітря.

Російський окупант повернувся додому після поранення на фронті і погрожував пістолетом місцевому пацифісту за його антивоєнні погляди.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, який опублікував відповідне відео.

47-річний "герой СВО" Дмитро повернувся до рідного Іваново в Росії після поранення в Україні. Чоловік із бойовим пістолетом у руках намагався "мобілізувати" місцевого пацифіста за його антивоєнні погляди.

Повідомляється, що автору відео не сподобався колір волосся та пацифістський значок перехожого. Окупант завів хлопця на пустир, спрямував на нього бойовий пістолет, погрожував убивством та стріляв у повітря.

Ось фрагмент діалогу "героя СВО" з перехожим:

-Ти взагалі за Росію?

- Я за мир.

- Ти проти війни? Су**, хочеш померти? Ти проти війни. У тебе там жетончик. Ми вас скоро їб*** будемо. Збрий ху*ню, йди в армію, за Росію, су**, за Іваново!

47-річного автора відео вже затримано. Під час обшуку в нього знайшли пістолет і відкрили справу щодо незаконного зберігання зброї.

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В РФ "герой СВО" погрожував пістолетом місцевому пацифісту – відео

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео, на якому "герой СВО" розповідає, як мріє про повернення на фронт, хоча отримав осколкові поранення, переломи, видалення легені та в перспективі зазнає ампутації руки.

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