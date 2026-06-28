"Йдіть додому": українка відверто розповіла про головні мінуси життя в Німеччині

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Українка Світлана поділилася власним досвідом проживання та адаптації у Німеччині. За її словами, до деяких речей там досі дуже важко звикнути. Попри всі мінуси, жінка не шкодує про свій переїзд, але відверто називає речі, які стали для неї проблемою.

Про це пише «Фокус».

Першою великою проблемою Світлана називає німецьку систему охорони здоров’я. Вона поскаржилась, що потрапити до лікаря вчасно, коли щось болить, дуже важко. Усі візити доводиться планувати заздалегідь.

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Найбільше жінку здивувало ставлення до профілактики. Якщо у людини немає симптомів, а вона просто хоче здати аналізи для перевірки, їй відмовлять.

«Нічого не турбує — йдіть додому. Така система є принциповою проблемою німецької медицини: вона реагує на гострий стан, але не розрахована на профілактику», — розповідає українка.

Другою болючою точкою для життя в країні виявилася прогресивна система оподаткування. Коли в родині працюють і чоловік, і дружина, їхній спільний дохід потрапляє у вищу податкову категорію. Через це фінансові органи вважають, що сім’я заробляє забагато, і зобов’язують доплатити податок за підсумками року.

«Чим більше стараєшся, тим менше отримуєш на руки. Фінансово вигіднішою виявляється модель, коли працює лише один із партнерів: так вдається уникнути підвищеної ставки та несподіваних доплат у кінці року», — пояснює жінка цей податковий парадокс.

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Попри такі серйозні мінуси, українка не малює виключно похмуру картину. Німеччина їй подобається своїм спокоєм і передбачуваністю. Завдяки стабільній економіці країни, навіть родина, де працює лише один годувальник, може щороку дозволити собі відпустку. У Німеччині це вважається базовою нормою, а не розкішшю.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка з Харкова, яка переїхала до Нідерландів, розповіла про складний пошук житла після життя у таборі для біженців. За її словами, разом із партнером вони провели у притулку 3,5 року, мешкаючи у маленькій кімнаті.

Пара майже рік безуспішно намагалася орендувати житло, отримуючи відмови від власників. Згодом українцям вдалося знайти будинок, де вони мешкають уже кілька місяців. Серед головних переваг самостійного життя жінка назвала відсутність суворих правил і обмежень, які діяли у таборі для біженців.

Також українська блогерка Віра Вовчук поділилася власним досвідом навчання дітей в Іспанії, виділивши закритість навчальних закладів та облаштування шкільних подвір’їв як основні мінуси.

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