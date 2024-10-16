Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Є багато моментів, в яких треба розібратися": генсек НАТО про План перемоги Зеленського

"Є багато моментів, в яких треба розібратися": генсек НАТО про План перемоги Зеленського

Генсек НАТО Марк Рютте / Фото: Associated Press

Марк Рютте назвав План перемоги потужним сигналом від президента України.

НАТО поки не може підтримати План перемоги Володимира Зеленського, оскільки є багато моментів, в яких треба розібратися.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції у середу, 16 жовтня.

Рютте зазначив, що План буде розглянутий за зачиненими дверима з союзниками, і можуть бути різні думки щодо його деталей. Водночас він підкреслив, що НАТО твердо підтримує Україну. Також назвав План потужним сигналом від президента України.

Нагадаємо, в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. У першому пункті плану йдеться про запрошення України до НАТО.

До слова, генеральним секретарем НАТО протягом останніх десяти років був Єнс Столтенберг. Він передав свої повноваження експрем'єру Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня 2024 року.

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями – Столтенберг

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями – Столтенберг

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація