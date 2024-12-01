"Є два сценарії": журналіст пояснив, чим закінчаться протести у Грузії

Протести у Грузії, які спалахнули після відмови влади від євроінтеграції можуть закінчитись тим, що грузини здобудуть своє право на європейське майбутнє, або ситуація розгорнеться так, як це було у Білорусі після подій 2020 року, коли режим Лукашенко жорстоко придушив протести.

Таку думку в етері Еспресо виловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що у Грузії вже відбувся народний протест проти відмови влади від європейської інтеграції.

"Й мова йде навіть не про фальсифікацію президентських й парламентських виборів, а також про протистояння влади та опозиції. Це про те, що уряд “Грузинської мрії” відбирає в громадян їхнє бажання про більш гідне життя в нормальній країні. Фактично, грузинське суспільство бачить, як влада штовхає їх в бік Москви", - розповів Портников.

Він зазначив, що протести в Грузії можуть розгортатись з двома сценаріями.

"Люди в Грузії вийшли на вулиці відстоювати своє право на європейське майбутнє й вже відбулись перші побиття громадян силовими структурами. Тепер може бути або, як в Україні, або, як в Білорусі. Як в Україні означатиме. що процес буде збільшуватись, до нього будуть приєднуватись більше громадян з різних регіонів, влада не зможе протистояти їм й буде змушена піти на дострокові парламентські вибори, а потім зруйнується сама по собі. Так само як зруйнувалась влада Януковича. Може бути так, як було в Білорусі. Тобто, буде жорстко подавлений протест, опозиційні активісти масово опиняться у в'язниці й в країні буде встановлена однопартійна система, а Іванішвілі стане грузинським Лукашенком", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії спалахнули протести, які розганяють силовики.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Грузії заявила, що уряд "оголосив війну своєму народу".

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