"Є кадри, на яких дещо видно": з'явилися перші деталі розслідування ракетного інциденту у Польщі

Після вибуху в польському Пшеводові слідчі досліджують залишки ракети, глибину кратера, встановлюють напрямок, звідки прилетіла ракета і навіть обчислюють кількість використаного палива. Також кадри, на яких "можна побачити певну послідовність подій".

Про це сказав голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумоч на TVN24.

Кумоч повідомив, що у Пшеводові працює польсько-американська слідча група і нагадав, що українська сторона також просила доступу до розслідування.

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"Якщо обидві сторони погодяться, і, наскільки мені відомо, немає заперечень з американської сторони, такий доступ може бути незабаром наданий. Якщо у слідчої групи не буде жодних зауважень на технічному рівні, напевно, не буде причин відмовляти українцям", - сказав він.

На запитання, які докази мають слідчі, він відповів: "Уламки ракети, глибину кратера, експерти розраховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного палива". Він додав, що "є кадри".

"Я б не хотів говорити про їхній зміст, тому що бачив їх у секретному режимі... Це наші звичайні фото з кордону, де дещо видно. Ви можете бачити постріли над Україною, ви можете бачити бої над Україною, в якийсь момент, за дуже короткий час, ви можете побачити певну послідовність подій. Ми також хотіли б донести це до української сторони і працювати разом з нею. Я хочу, щоб під час контакту з нашими слідчими українці першими побачили, які матеріали є в нашому розпорядженні", – додав він.

Кумоч нагадав, що 15 листопада війська Росії бомбили Україну, і саме "РФ несе повну відповідальність за все, що падає".

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"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", – підсумував він.

Нагадаємо, польський дипломат у відставці Роберт Пшель запевнив, що причин, чому відносини між Варшавою і Києвом можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводуві немає.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада пояснив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що, попередній аналіз показав, що інцидент "ймовірно, викликаний українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території" від російських крилатих ракет. Утім, генсек наголошує, що Росія несе відповідальність за ракетний інцидент у Польщі, адже продовжує "свою незаконну війну проти України".

Натомість президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Водночас за даними польського міністра юстиції, на місці вибуху начебто виявили залишки ракету С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Зеленський закликає долучити Україну до спільного розслідування щодо падіння ракети у Польщі.

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