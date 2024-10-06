"Є лише один спосіб": міністр оборони Нідерландів повідомив, як Україні захиститися від Росії (фото)

Рубен Брекельманс не анонсував свій візит до України.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України 6 жовтня відвідав Харків та зробив заяву щодо захисту України від РФ.

Про це очільник Міноборони Нідерландів написав після того, як побачив руйнування Харкова.

"Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимкнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані", – сказав міністр.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України 6 жовтня відвідав Харків

Зазначимо, що раніше Брекельманс повідомив про постачання Україні радарної системи до ЗРК Patriot. За його словами, невдовзі мають поставити ще три пускові установки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США привітали рішення про призначення прем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсекретаря НАТО.

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