"Є лише один спосіб змінити владу на території Росії": Яковенко пояснив, про що йдеться

Не варто сподіватися, що народ, який готовий десятиліттями терпіти всі витівки свого диктатора, раптово повалить режим у країні.

Здавалося б, російські громадяни мають висловлювати обурення через те, що розв'язана Путіним війна вже перейшла на територію держави-агресорки. Втім, росіяни, які вже відчувають наслідки ударів по НПЗ у цінах на пальне, не реагують. Тож повалити путінський режим можна лише одним шляхом – на фронті в Україні.

Про це "24 Каналу" сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Все вирішується на полі бою в Україні

Як стверджує Яковенко, перероблення нафтопродуктів дійсно зменшилося, ціни виросли, але результату жодного. Звісно, невдоволення буде, але це ні в що не конвертується.

"Народ не піде і не підніме вила на когось. Я маю на увазі під вилами зброю", – зазначив Яковенко.

Він наголошує: коли в Росії існує внутрішня армія, яка націлена на придушення потенційного бунту, то немає жодних шансів, що це станеться. Тоталітарні фашистські режими зсередини не скидаються. Історія людства не знає таких випадків.

"Лише тотальна поразка Росії на фронті, зокрема, коли почнуть відвалюватися намолені території як Крим, в який Кремль вклав велику кількість міфів, виникне відчуття, що цар несправжній і час війську бунтувати. На мою думку, це стане переламним моментом, але до цього, на жаль, далеко", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Ключова проблема полягає в тому, додає Яковенко, що Захід на сьогодні не сформував мети цієї війни – фашистський режим Путіна має бути знищений.

"Допомога від США, за яку 20 квітня нарешті проголосувала Палата представників, це те, що дозволить зберегти якусь кількість життів українських солдатів і не дозволить українській армії втрачати нові території, але 61 мільярд доларів – це не сума перемоги", – констатував Яковенко.

Йшлося б про зовсім інші гроші, якби ця мета була сформована. Яковенко визнає: на жаль, виділених коштів достатнього для того, щоб Україна не програла, але ця сума і близько не схожа на ту, яка необхідна для перемоги ЗСУ.

Раніше американський генерал розповів, коли закінчиться війна в Україні.

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