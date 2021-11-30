"Є місце для оптимізму": в Ізраїлі заявили, що додаткове щеплення може захищати від COVID-штаму "Омікрон"

"Є місце для оптимізму": в Ізраїлі заявили, що додаткове щеплення може захищати від COVID-штаму "Омікрон"

Найближчими днями ізраїльські фахівці матимуть "більш точну інформацію" щодо ефективності вакцин проти "Омікрона".

В Ізраїлі припустили, що люди, які після повної вакцинації отримали додаткове щеплення проти COVID-19, можуть бути захищеними від нового штаму "Омікрон".

Відповідну заяву ізраїльський міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц озвучив у вівторок, 30 листопада, повідомляє The Guardian.

За його словами, найближчими днями ізраїльські фахівці матимуть "більш точну інформацію" щодо ефективності вже розроблених вакцин проти "Омікрона".

Також читайте Атака "Омікрону": Ізраїль на два тижні закриє кордони для всіх іноземців

"Уже є місце для оптимізму, і є початкові ознаки того, що ті, хто щеплений вакциною, яка все ще діє, або має бустерне щеплення, також будуть захищені від цього варіанта", - висловився очільник ізраїльського МОЗ.

На території Ізраїлю підтвердили чотири випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон". Його також виявили в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони, зокрема в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.