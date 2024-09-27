"Є надія на завершення війни у 2025-му" – сенатор Грем назвав, від чого це залежить

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Джо Байдена дозволити Україні завдавати удари вглиб Росії західною зброєю, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це Грем заявив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Сенаті, передає "Голос Америки".

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"Президент Зеленський заявляє, що він хоче закінчити цю війну через переговори. Єдиний спосіб посадити Росію за стіл, це вдарити їх сильніше, ніж ми вдаряємо по них сьогодні", – сказав сенатор Грем.

На його думку, жодні гроші не допоможуть Україні, якщо не посилити здатність ЗСУ більш ефективно вести боротьбу з Росією.

"Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", – попередив чинного главу Білого дому Грем.

За словами сенатора, ким би не був наступний президент США, якщо Байден дозволить Україні бити вглиб РФ західною зброєю, він зробить цим наступному президенту "велику послугу".

"Отже, пане президенте Байден, я знаю, ви хочете, щоб Україна перемогла. Ви маєте дозволити президенту Зеленському реалізувати цей план. У нього є план. У нього є конкретні військові цілі. Якщо він зможе почати виконувати цей план, це дає нам найкращу надію на завершення цієї війни у 2025 році", – вважає Ліндсі Грем.

Водночас, він не вірить у погрози Путіна про збільшення ескалації у випадку обстрілів вглиб Росії західною зброєю.

"Щоразу, коли ми даємо їм [українцям] більше обладнання, Путін погрожує. Якщо ви дозволите Путіну формувати політику, ми програємо. Не дозволяйте йому робити політику. Зміна політики, якої я хочу, полягає в тому, щоб вразити законні військові цілі, які використовує Росія, щоб вбивати невинних цивільних осіб і тероризувати український народ", – відповів сенатор.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі розповів, коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб території Російської Федерації західним озброєнням.

Також у NYT дізналися дані розвідки США, чому Байден боїться дозволу на глибинні удари по території РФ.

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