"Є обережний оптимізм": у ВООЗ назвали умову переходу коронавірусу в ендемічну фазу

"Є обережний оптимізм": у ВООЗ назвали умову переходу коронавірусу в ендемічну фазу

Фаза пандемії може змінитися на ендемічну фазу.

Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у певний період доведеться змінити режим пандемії коронавірусу на ендемічну фазу.

Про це повідомила директорка відділу країнових програм охорони здоров'я Європейського регіонального бюро ВООЗ Ніно Бердзулі в інтерв'ю на грузинському телеканалі "Імеді".

За її словами, наразі поки що зарано говорити про ендемічність коронавірусу.

"На певному етапі ми перейдемо із фази пандемії на ендемічну. Коронавірус стане ендемічним захворюванням, але на нинішньому етапі пандемії ми поки що не можемо сказати або припустити, що настав час дати цьому вірусу ендемічний характер", - сказала вона.

Бердзулі уточнила, що для того, аби коронавірус набув ендемічного характеру, потрібна вакцинація якомога більшої кількості людей.

"У нас є обережний оптимізм того, що коли показник вакцинації збільшиться разом із показником натурального, тобто природного імунітету, ми перейдемо в ендемічну фазу", - пояснила вона

До слова, ендемічними називають ті хвороби, які постійно спалахують на конкретній території у зв’язку з наявністю відповідних природних умов для їхнього існування. А пандемію оголошують, коли інфекції поширюються на національному чи континентальному рівні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.