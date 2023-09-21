Є одна умова: Словаччина може зняти заборону на зерно з України

Україна погодилася не подавати позов до СОТ.

Український та словацький міністри сільського господарства домовилися про створення системи ліцензування торгівлі зерном. Це дозволить зняти заборону імпорту до Словаччини після створення системи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство сільського господарства Словаччини.

Зазначається, що міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, яка ґрунтується на видаванні та контролі ліцензій.

"Поки цю систему не буде запущено і повністю протестовано, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться чинною", - йдеться у повідомленні.

Україна також погодилася не подавати позов до СОТ, стверджує словацьке відомство. Втім, Міністерство Словаччини не уточнило, як працюватиме система ліцензування.

Як повідомлялося, 14 вересня Болгарія розблокувала імпорт українського зерна. Водночас контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам Євросоюзу.

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