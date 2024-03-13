"Є ознака, що в Кремлі паніка": російські добровольці припустили, чого очікувати від Путіна

Швидка реакція російського диктатора Володимира Путіна щодо рейду добровольців легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону на територію Бєлгородської та Курської областей РФ свідчить про паніку в Кремлі.

Диктатор РФ Путін вже встиг прокоментувати прорив бійців легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону в Бєлгородську та Курську області. Він назва рейд добровольців спробою зірвати псевдовибори у Росії та бажанням України "отримати козирі для обміну території на можливих переговорах".

Про що свідчить заява російського диктатора, пояснив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі 24 Каналу.

За його словами, ставлення росіян до рейду добровольців, залежить від їхньої позиції щодо війни в Україні.

"Те, що ще доби не минуло від початку походу, а Путін уже зробив заяву, ознака того, що в Кремлі паніка. Вони зовсім не очікували, що "голосування" піде у такий спосіб", – пояснив Барановський.

За його словами, кремлівська "еліта" не знає, що робити з цією ситуацією і починає метушитися. Навіть вигадують теракти від імені Олексія Навального, який помер 16 лютого у колонії.

"Режим Путіна кривавий, тому від нього можна очікувати будь-яких злочинів. Головне те, що ми (російські добровольці – ред.) готові з цим боротися. Ми закликаємо всіх росіян приєднуватися до нашої боротьби", – сказав Барановський.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому люди, які називають себе "бойовими загонами Навального", анонсували теракти на Росії під час перевиборів Путіна.

"Тут яскраво простежується почерк ФСБ. Ні для кого не секрет, що Путін прийшов до влади, підриваючи будинки в Москві. Зараз Кремль може повторити цей кривавий спектакль", – додав Барановський.

Він наголосив, що операція під чужим прапором – це класика радянських та російських спецслужб. Так само, як діяли у радянські часи проти повстанців на Заході України, в країнах Балтії, відповідно такі ж сюжети путінський режим використовує всередині російської політики.

Нагадаємо, російські повстанці легіону "Свобода Росії", які воюють проти російських загарбників, озвучили плани завдати ударів по військових об'єктах на території Росії. Це має відбутися 14 березня — у день, коли у РФ почнеться електоральна процедура.

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