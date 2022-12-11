Є перспектива розширення співпраці Росії з Іраном: експерт оцінив загрозу для України

РФ може почати отримувати від Ірану балістичні ракети, проти яких Україна не має ефективної зброї.
Росія та Іран посилюють свою співпрацю, про що свідчить відновлення атак по Україні за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва, запас яких у країни-агресорки був майже вичерпаний.
Про це військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко розповів "24 каналу".
"На жаль, це співробітництво посилюється. Ми бачимо, що те перше замовлення, яке робила Росія в Ірану по "Шахедах", наприклад, воно було фактично вичерпане, але обстріли з використанням цих безпілотників продовжуються. Це говорить про те, що продовжується співробітництво, контракти. І, на жаль, є перспектива розширення (співпраці – ред.), якого б дуже прагнула РФ, оскільки балістичні ракети, проти яких у нас немає ефективної зброї, у росіян закінчуються", – зазначив експерт.
Він додав, що Іран, скоріш за все, після отримання від РФ технологій та документації запустив промислове виробництво балістичних ракет. Тож країна-агресорка може почати отримувати відповідні ракети малої і середньої дальності.
Романенко зауважив, що Іран може виготовляти ракети з дальністю польоту до 300 та 700 км. Проте дані розвідки свідчать, що Тегеран отримав документацію для виготовлення ракет і дальністю до 1500 км.
"Безумовно, Україна і такі союзники потужні як американці і не тільки намагаються цьому завадити і не допустити відповідні поставки. Але це війна і як Іран, так і Росія шукають шляхи щодо просування і далі озброєння. Росіяни в рахунок цього нададуть авіацію, літаки, засоби протиповітряної оборони та інші", – розповів генарал-лейтенант.
Він нагадав, що Москва вже передала Тегерану також зразки західного озброєння – NLAW, Javelin, Stinger, щоб Іран міг скопіювати їх чи створити засоби ефективної протидії.
Романенко наголосив, що така співпраця Росії з Іраном небезпечна для України, тож державі треба зміцнювати систему ППО. Окрім того, необхідно показувати союзникам потребу не просто в ЗРК, але й в інших видахозброєння з протиракетними можливостями – як-от Patriot.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила про можливе зростання у найближчі місяці підтримки російських військових з боку Ірану. Так, Росія намагається отримати більше зброї, включно з сотнями балістичних ракет.
Окрім того, джерела в адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що Росія надає Ірану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки в обмін на зброю для війни в Україні.
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