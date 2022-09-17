Є певні зрушенння: Шольц розповів про зміну у риториці Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який час від часу телефонує російському президенту Володимиру Путіну, розповів про певні зрушення у риториці "фюрера".

Та попри певні зміни, Путін все ж не відмовився захопити частину України. Тим часом німецький канцлер впевнений, що потрібно продовжувати дипломатичні переговори з очільником Кремля, оскільки ці розмови є важливими.

Про це Шольц повідомитв в інтерв'ю Deutschlandfunk.

" Російський президент досі переслідує свою імперіалістичну мету анексувати частину сусідньої території. Але також зрозуміло, що щось змінилося, тому що він не пройшов багато своїх проектів. Якщо підсумовувати всі розмови, які в мене були з ним останнім часом, то безперечно були зрушення. Просто вони не були дуже масштабними. При цьому тон завжди дружній, навіть якщо ми маємо дуже різні погляди на якесь питання, які також чітко представлені, в тому числі і з мого боку. Я вважаю, що важливо, щоб ми вели розмову, бо це також частина процесу" , - сказав Шольц.

Також, за словами Шольца, під час розмов він та Путін обговорюють гуманітарні питання та ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Окрім вимоги про виведення військ, мені було важливо говорити і про гуманітарні питання. Так, наприклад, питання про вивезення зерна, питання доступу до полонених солдатів для Міжнародного Червоного Хреста. І важливо було обговорити питання Запорізької АЕС", - заявив німецький політик.

Нагадаємо, у німецькому Бундесвері виступили проти постачання військової допомоги Україні. Як пояснюють свою позицію, кожне нове постачання озброєння Україні послаблює Збройні сили Німеччини.