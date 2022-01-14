"Є подушка безпеки": у Мінфіні РФ оцінили готовність російської економіки до потенційних санкцій США

"Є подушка безпеки": у Мінфіні РФ оцінили готовність російської економіки до потенційних санкцій США

У РФ кажуть, що санкції негативно впливають на економіку та фінанси.

У Росії вважають, що їхня економіка здатна витримати введення санкції США, які може запровадити Вашингтон у разі нової агресії проти України.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов в інтерв'ю російському телеканалу "РБК".

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"Ми знаємо цілу лінійку обмежень, які зараз обговорюються. Вони всі, звичайно, негативно впливають на економіку та фінанси тощо. Я зараз говорю про фінансову ситуацію, про боргові теми, які обговорюються. Загалом ми, хочу сказати, витримаємо й ті обмеження, які сьогодні обговорюються, але, я думаю, що до цього не має доходити справа", - сказав він.

З його слів, у будь-якій ситуації, коли іноземні держави ухвалюють проти Росії санкції, завдання бюджетної політики — звести до мінімуму вплив цих обмежень на економіку країни та добробут росіян. Силуанов, уточнив, що Росія вже створила подушку безпеки у вигляді Фонду національного добробуту, і це допоможе захистити економіку країни від санкцій.

Він додав, що пік інфляції у Росії пройдено.

Як повідомлялося, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти: вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.

Своєю чергою, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у разі запровадження санкцій США щодо влади РФ, з боку Москви буде "адекватна відповідь". Пєсков каже, що такі обмеження можна порівняти з розривом відносин.

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