"Є прогрес, але залишаються великі розбіжності": прем'єр Ізраїлю розповів про перебіг перемовин РФ та України

"Є прогрес, але залишаються великі розбіжності": прем'єр Ізраїлю розповів про перебіг перемовин РФ та України

Як раніше повідомляли в Кремлі, наступні переговори України та Росії заплановані на 21 березня.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, який заявив про роль посередника щодо припинення війни між Україною та РФ, повідомив, що, попри певний прогрес, між сторонами залишаються великі розриви.

Про це він сказав під час промови у понеділок, 21 березня, повідомляє Reuters.

"Попереду ще довгий шлях, тому що ... є кілька суперечливих питань, деякі з них фундаментальні", — прокоментував він.

Беннетт додав, що Ізраїль "разом з іншими друзями у світі продовжить намагатися подолати розрив і покласти край війні".

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що наступні переговори України та Росії заплановані на 21 березня у форматі відеоконференції. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про неприпинення обстрілів по Україні на час перемовин.

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