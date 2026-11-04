"Є привід для оптимізму": Пісторіус оцінив перемогу демократів у США та заговорив про ракети для України

Пісторіус про перемогу демократів у США / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підбив емоційний підсумок поточної міжнародної обстановки та поділився міркуваннями щодо останніх політичних подій у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

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Пісторіус про вибори у США та певний оптимізм

Характеризуючи загальну ситуацію у світі, німецький урядовець зауважив: «Усе чудово, але, крім того, — світ збожеволів. Це справді стислий підсумок усього, безумовно. Але, можливо, у нас є привід для певного оптимізму, коли йдеться про проміжні вибори у США. Перемога демократів дійсно вражає, але нам варто зачекати, що це насправді означатиме на практиці згодом».

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Ключовим фокусом робочої зустрічі стало поглиблення оборонної взаємодії та координація зусиль у відновленні і зміцненні українського щита ППО.

Напередодні своєї поїздки до Києва очільник Міноборони ФРН оголосив про старт спільної з Великою Британією ініціативи щодо пошуку та закупівлі додаткових боєприпасів для систем Patriot.

Такий крок став вимушеною реакцією на обмежені обсяги військової допомоги з боку Вашингтона та наразі недостатню швидкість роботи німецьких оборонних потужностей.

У планах ФРН і Великої Британії — сформувати чітку дорожню карту для решти союзників та презентувати її партнерам на черговому засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 17 листопада в Брюсселі.

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Нагадаємо, вчора, 3 листопада, Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб домовитися про посилення української протиповітряної оборони. На нього чекають зустрічі з канцлером і президентом ФРН, а також президенткою Бундестагу.

Німеччина хоче спільно з Україною виробляти ракети

Нагадаємо, Німеччина планує закупити тисячі далекобійних ракет у кількох європейських виробників для посилення стримування Росії на тлі затримок з постачанням американських Tomahawk.

Берлін прагне диверсифікувати постачання та спиратися на відносно недорогі засоби ураження для здолання ППО ворога. Серед потенційних варіантів розглядається співпраця з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатої ракети «Барс».

Крім того, компанія Covenant відкрила завод у Лейпцигу і розраховує виготовити перші ракети Anthem на початку 2027 року. Підприємство планує спиратися на європейські ланцюги постачання і вийти на потужність у 5000 одиниць на рік до 2028-го, а дальність цієї ракети, за даними джерел, може перевищувати 2000 км.

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