ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

"Є привід для оптимізму": Пісторіус оцінив перемогу демократів у США та заговорив про ракети для України

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час зустрічі з Володимиром Зеленським назвав ситуацію у світі божевільною та висловив обережний оптимізм щодо результатів виборів у США.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пісторіус про перемогу демократів у США

Пісторіус про перемогу демократів у США / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підбив емоційний підсумок поточної міжнародної обстановки та поділився міркуваннями щодо останніх політичних подій у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Пісторіус про вибори у США та певний оптимізм

Характеризуючи загальну ситуацію у світі, німецький урядовець зауважив: «Усе чудово, але, крім того, — світ збожеволів. Це справді стислий підсумок усього, безумовно. Але, можливо, у нас є привід для певного оптимізму, коли йдеться про проміжні вибори у США. Перемога демократів дійсно вражає, але нам варто зачекати, що це насправді означатиме на практиці згодом».

Ключовим фокусом робочої зустрічі стало поглиблення оборонної взаємодії та координація зусиль у відновленні і зміцненні українського щита ППО.

Напередодні своєї поїздки до Києва очільник Міноборони ФРН оголосив про старт спільної з Великою Британією ініціативи щодо пошуку та закупівлі додаткових боєприпасів для систем Patriot.

Такий крок став вимушеною реакцією на обмежені обсяги військової допомоги з боку Вашингтона та наразі недостатню швидкість роботи німецьких оборонних потужностей.

У планах ФРН і Великої Британії — сформувати чітку дорожню карту для решти союзників та презентувати її партнерам на черговому засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 17 листопада в Брюсселі.

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб домовитися про посилення української протиповітряної оборони. На нього чекають зустрічі з канцлером і президентом ФРН, а також президенткою Бундестагу.

Німеччина хоче спільно з Україною виробляти ракети

Нагадаємо, Німеччина планує закупити тисячі далекобійних ракет у кількох європейських виробників для посилення стримування Росії на тлі затримок з постачанням американських Tomahawk.

Берлін прагне диверсифікувати постачання та спиратися на відносно недорогі засоби ураження для здолання ППО ворога. Серед потенційних варіантів розглядається співпраця з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатої ракети «Барс».

Крім того, компанія Covenant відкрила завод у Лейпцигу і розраховує виготовити перші ракети Anthem на початку 2027 року. Підприємство планує спиратися на європейські ланцюги постачання і вийти на потужність у 5000 одиниць на рік до 2028-го, а дальність цієї ракети, за даними джерел, може перевищувати 2000 км.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie