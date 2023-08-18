Є ризик займання: Apple закликала користувачів уникати контакту з тілом під час заряджання iPhone

Apple попередила, що не варто тримати iPhone близько до тіла під час заряджання. Річ у тім, що техніка може спричинити шкоду вашому здоров'ю.

Про це йдеться у новій інструкції, що розміщена на сайті компанії.

Короткі вказівки для безпечного заряджання iPhone

Фахівці не радять користувачам допускати тривалого контакту шкіри з телефоном, коли зарядний кабель під'єднано до джерела живлення. Це може спричинити дискомфорт або травму. "Слід уникати сну або сидіння на зарядному кабелі або роз'ємі", – йдеться у повідомленні.

Додається, що використання пошкоджених кабелів або зарядних пристроїв, а також заряджання за наявності вологи може призвести до займання, ураження електричним струмом, травм або пошкодження iPhone, іншого майна.

Крім того, найкраще заряджати пристрої у зоні, яка гарно провітрюється.

Нагадаємо, у Мельбурні (Австрія) стався жахлива трагедія за участі техніки Apple. Так, прямо у кишені чоловіка вибухнув акумулятор iPhone. Внаслідок цього він зазнав серйозних травм.

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