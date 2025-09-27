ТСН у соціальних мережах

Світ
546
2 хв

Є ризик вибуху: Росія приховує катастрофу з підводним човном "Новоросійськ" у Середземному морі

Субмарина ВМС РФ, розташована у Середземному морі, перебуває на межі затоплення через серйозну аварію.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російський ударний підводний човен Новоросійськ

Російський ударний підводний човен «Новоросійськ» / © thesun.co.uk

Підводний човен Чорноморського флоту РФ «Новоросійськ», що перебуває на бойовому чергуванні у Середземному морі, зіткнувся із серйозною технічною аварією, яку Москва намагається приховувати.

За даними ВЧК-ОГПУ, на субмарині пошкоджено паливну систему: пальне надходить просто в трюм.

Це не тільки робить човен непридатним для повноцінного виконання завдань, а й створює критичну загрозу безпеці — є ризик вибуху. Проблеми такого характеру — не що інше як справжня катастрофа для ВМС РФ.

Ситуацію для РФ посилює те, що на борту відсутні необхідні деталі та фахівці для ремонту. Екіпаж самотужки усунути поломку не здатний. У таких умовах морякам, за інформацією джерела, може залишатися лише одне — скидати паливо за борт, щоб уникнути вибуху всередині відсіку.

Нинішня поломка — не єдиний інцидент із російським флотом за останні місяці. У розпорядженні джерела опинилися відомості про іншу засекречену подію, яка сталася 7 серпня 2025 року у Темрюкській затоці. Малий ракетний корабель «Вишній Волочок» із 41-ї бригади у складі групи виконував завдання та врізався у цивільний танкер. Судно зазнало серйозних пошкоджень, проте інформація про це у відкритий доступ не потрапила.

Пізніше командування представило аварію як наслідок атаки безпілотників. У звітах стверджувалося, що інцидент не вплинув на боєздатність корабля. Однак фотографії, які опинилися у відкритому доступі, вказують на протилежне: пошкодження виявились помітними та явно знижували можливості судна.

За підсумками, аварія на підводному човні «Новоросійськ» та прихований інцидент із «Вишнім Волочком» показують реальні масштаби проблем військово-морського флоту Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія таємно готує диверсії у водах довкола Британських островів. Це безпосередньо загрожує інтернету, енергетиці та воєнному зв’язку Європи. Ці операції здійснюються військовим судном-шпигуном «Янтар» та є частиною стратегії «менш помітної, але зухвалої» підводної війни.

Наступна публікація

