Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот чи революція – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що бойовики ПВК "Вагнер" не нападуть з півночі на Київ, а в Росії може бути черговий заколот чи революція.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

За його словами, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вчинив спробу заколоту, бо був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

Зеленський заявив, що заколот Пригожина виявив слабкість режиму Путіна.

"Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", – каже глава держави.

Нагадаємо, що 24 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин переїде до Білорусі.

Проте 6 липня Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або Москві.