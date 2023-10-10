"Є важливе рішення": Зеленський розповів про підготовку пілотів для F-16 у Румунії

Західні винищувачі, які нададуть Україні, можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою.

Стало відомо, що є надзвичайно важливе рішення для підготовки в Румунії фахівців для F-16. Так, створюється центр підготовки пілотів.

Про це на брифінгу у Румунії розповів президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом у вівторок, 10 жовтня. Глава держави зустрінеться з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

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