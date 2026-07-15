"Є велика проблема": адвокат вказав на неочевидний підступ обміну українських прав у Німеччині

Посвідчення водія / фото ілюстративне / © УНІАН

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Українці, які наразі перебувають у Німеччині та планують або вже проходять процедуру обміну своїх посвідчень водія на німецькі (Umschreibung), можуть зіткнутися з вкрай неприємним сюрпризом.

Про приховану проблему, яка здатна суттєво вдарити по гаманцю водіїв, розповів адвокат Юрій Демченко у Tik-Tok.

За його словами, головна небезпека криється у фактичній втраті реального водійського стажу. Німецькі установи під час оформлення документів часто анулюють дату отримання категорій, яку водій мав в Україні, замінюючи її на поточну дату видачі нового документа.

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«Те що ви будете міняти свої українські права на німецькі, у вас категорія яка була присвоєна в українських правах, скоріш за все, буде зникати, і буде стояти дата обміну як присвоєна категорія. Це, мабуть, найбільш проблемний момент», — застерігає правозахисник.

Через таку бюрократичну особливість німецька система автоматично прирівнює навіть досвідчених українських керманичів до новачків. Це тягне за собою серйозні наслідки, зокрема під час оформлення обов’язкового страхування на автомобіль, де тарифи для початківців є одними із найвищих.

«В більшості випадків, відповідні органи при Umschreibung (обміні) видають німецькі посвідчення, в яких стоїть не дата отримання класу в Україні, а дата обміну в Німеччині. Це відповідним чином означає, що починаючи від страхової компанії та всіх інших організацій, ви будете рахуватися як початківець у водінні, а це велика проблема», — пояснює Юрій Демченко.

Адвокат додає, що зберегти свій реальний стаж у німецьких документах вдається вкрай рідко, адже такі рішення є скоріше винятком із правил.

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«Є випадки коли дають і вписують таку категорію, яка була присвоєна в Україні, але це рідкісні випадки. В більшості за все, це буде той рік, коли ви зробили обмін», — резюмував юрист.

Нагадаємо, уряд Німеччини офіційно схвалив спрощений обмін водійських посвідчень для українців, що дозволить близько 350 тисячам мігрантів отримати місцеві права без іспитів, заощаджуючи час і гроші. Для водіїв вантажівок та автобусів збережені винятки з медоглядом, а теоретичний іспит для новачків тепер можна складати українською мовою.

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