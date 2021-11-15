Є "висока ймовірність" нового вторгнення Росії на територію України - дані західних спецслужб

Ймовірно, ці дані засекречені.

Західні спецслужби мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про "високу ймовірність" нового вторгнення Росії в Україну.

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Про це повідомляє британське видання Financial Times, пише "Новое время".

Зазначається, що у своїх прогнозах експерти спираються не лише на відомості щодо концентрації близько 90 тисяч військовослужбовців РФ поряд з українським кордоном, а й на деякі інші дані, які, ймовірно, мають секретний характер.

Про можливу ескалацію конфлікту з боку Кремля заявила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", — цитує "НВ" її слова.

Водночас і держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною. Під час зустрічі з Дмитром Кулебою він заявив, що Сполучені Штати не виключають нового повномасштабного вторгнення Росії на українську територію.

Варто зазначити, що раніше в інтерв'ю "ABC News" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також наголосив, що Росія "шукає можливості просунутися далі" на територію України.

Новини світу: Блінкен припустив, що мігрантами відволікають увагу від дій РФ біля кордону з Україною

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