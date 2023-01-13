Єдина дочка Елвіса Преслі. У США померла 54-річна співачка Ліза Марі

Раніше Ліза Марі була доставлена у лікарню після зупинки серця

В США у віці 54 роки померла співачка Ліза Марі Преслі, яка була єдиною дитиною покійного Елвіса Преслі та його дружини Прісцили.

Про це повідомляє видання CNN.

"З важким серцем я маю поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі залишила нас. Вона була найпристраснішою сильною та люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала… Ми просимо про конфіденційність, коли намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. Наразі жодних коментарів не буде", — сказала Прісцила Преслі в заяві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ліза Марі була доставлена у лікарню після зупинки серця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із піонерів стилю рок-н-рол, відомий такими великими хітами як "Great Balls Of Fire", піаніст Джеррі Лі Льюїс помер у віці 87 років.

Крім того, ми раніше інформували, що знаменитий американський репер Артіс Леон Айві, відомий багатьом під псевдонімом Coolio, помер у середу, 28 вересня.

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