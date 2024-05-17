Єдина людина в Росії, яка планує стратегію війни: у Зеленського розповіли, хто насправді "керує парадом"

Попри кадрові зміни в Кремлі, де Путін усунув Шойгу з посади міністра оборони, Валерій Герасимов залишається при посаді як єдиний стратег війни.

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів низку кадрових змін у Росії, зокрема, усунувши Сергія Шойгу з посади міністра оборони. Однак начальник російського генштабу Валерій Герасимов зберіг свою посаду, адже є єдиною людиною в Росії, яка планує стратегію війни.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі "24 Каналу".

За його словами, Шойгу ніколи не був важливою особою у Росії і було зрозуміло, що він "піде на вихід". Однак найбільше рішення Путіна вдарило по Миколі Патрушеву, який був секретарем Ради безпеки. Усе через те, що кремлівський диктатор став "тінню Патрушева", який до цього часу домінував.

Подоляк каже, що саме Герасимов – автор концепції гібридної війни, яку сьогодні активно використовує Росія. Він дуже авторитетний саме у військовому середовищі. Якщо Путін усуне чинного начальника генштабу Росії, то ізолюється від "еліти" окупаційної армії.

"Шойгу – це ніхто з огляду на компетенції. Герасимов – зовсім інша історія. Герасимов – це практично єдина людина, яка планує війну та розуміє її в стратегічному сенсі цього слова. Мені здається, що схожих з ним за рівнем розуміння, що таке війна – взагалі немає. Наскільки він ефективний у цьому розумінні – це вже інше питання", – сказав радник голови ОПУ.

Водночас Кремль "принизив" Герасимова та поставив велику кількість людей, які будуть контролювати кожен його крок. Та попри це він має авторитет у Росії та розуміється на стратегії довгої війни.

Нагадаємо, 12 травня президент-диктатор РФ Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Він стане секретарем ради безпеки РФ.

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