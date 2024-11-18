"Єдина мова, яку розуміє Путін": у МЗС Польщі прокоментували дозвіл США на застосування ATACMS по РФ

Рішення не могли ухвалити дуже давно, переважно через побоювання щодо ескалації.

США дозволили Україні бути ракетам ATACMS по території РФ. Це єдина мова, яку розуміє Путін.

Про це у мережі X (Twitter) написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масований наліт російських ракет зрозумілою Путіну мовою – зняттям обмежень на використання Україною західних ракет.Жертва агресії має право на захист. Сила збентежує, слабкість провокує", – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Ймовірно, їх застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області. Щобільше, українці зможуть бити по ключових частинах військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

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