Єдина можливість усунути Путіна - знайти йому заміну: у Румунії заговорили про відставку очільника Кремля

Єдиним шансом завершити кар’єру президента Росії Володимира Путіна є заміна на іншого у системі, однак на даний момент немає такого, якому диктатор дозволив би народитися та вирости.

Таку думку висловив міністр оборони Румунії Васіле Динку, передає G4 Media.

"Система в Росії, яка створила Путіна, може замінити диктатора на маріонетку і існувати далі", - заявив Василе Дінку.

На думку політика, в такій авторитарній системі заміна диктатора може відбутися "в один момент".

Він також зазначив, що у Росії є ресурси для продовження війни.

"Було б ідеально досягти переговорної ситуації, навіть якщо б було досягнуто замороженого конфлікту, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів і матеріальних цінностей", - пояснив Дінку.

Він додав, на його думку, війна проти України триватиме. Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією.

"Звичайно, це складні переговори. Країни світу, НАТО, Сполучені Штати повинні вести переговори для України про гарантії безпеки та мир з Росією. Україна сама не зможе вести переговори з Росією", - сказав Василе Динку.

Заміна Путіна у Росії: що відомо

У Кремлі з’являються перші сміливці, які висловлюють Путіну незгоду. Так, американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

Нагадаємо, що в Росії через відмову України вести переговори з чинним президентом Володимиром Путіним почали йому шукати заміну. Від неї залежатиме, наскільки вдало можуть відбутися переговори з українською стороною.

Читайте також: