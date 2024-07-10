Єдина система сил ППО має стати одним із пунктів домовленостей щодо захисту України — авіаексперт

Єдина сила протиповітряної оборони в Європі дозволить літакам не тільки Польщі, а й Франції та Румунії захищати повітряний простір України.

Створення єдиної системи сил ППО мусить бути одним із пунктів домовленостей щодо захисту українського неба.

Про це розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "Еспресо".

За словами фахівця, якщо системи ППО Польщі будуть працювати з її території, то це обмежиться до 150 км.

"Якщо ж говорити про можливість заходу в повітряний простір, тоді можна закрити все Правобережжя України, навіть до Києва. У Польщі є літаки, які нам має передати Швеція. Вони разом з F-16 можуть ефективно працювати. Тоді не тільки Київ можна захистити, але й інші регіони. Проте, це вже питання закриття повітряного простору військовими силами іншої країни", - сказав Храпчинський.

Він зауважив, що Польща активно виступає за створення єдиних сил протиповітряної оборони Європи, тобто об’єднання всіх країн у єдину систему, що дозволить значно полегшити координацію можливостей, і країни з більшими системами зможуть розподілити свої сили.

"Ми можемо говорити про включення України до цих сил, адже Україна має можливість передати свій унікальний досвід. Наша країна збивала російські ракети Х-101 та "Кинджали", тому можемо передавати свої знання", - пояснив авіаексперт.

Тож, на думку фахівця, саме з такою тезою необхідно йти на перемовини з Європою щодо створення єдиних сил ППО.

"Тоді українські літаки F-16, надані західними партнерами, зможуть базуватися, наприклад, на території Польщі чи Румунії без залучення до бойових дій, що юридично легше зробити. Польща не погодиться на те, щоб літаки базувалися на їхній території, але при цьому літали на бойові задачі в Україну. Тоді це означатиме пряме залучення до війни проти Росії", - пояснив авіаексперт.

Тим часом Польща не збиватиме російські ракети у небі над Україною, які летять у її бік, без погодження зі всіма членами НАТО. Про це напередодні повідомив віцепрем’єр і міністр нацоборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

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