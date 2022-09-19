"Єдина ставка – на холодну зиму": чому Путін вважає, що Європа прийде домовлятися з РФ

На думку Денисенка, тезу, що Європа прийде домовлятися про газ, активно просуває керівництво "Газпрому".

Путін розгублений і не розуміє, що йому робити далі. У нього єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити газ.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко в інтерв’ю ТСН.ua.

На думку Денисенка, тезу, що Європа прийде домовлятися про газ, активно просуває керівництво "Газпрому".

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"У "Газпромі" офіційно визнали зниження видобутку на 16%. Хто розуміється на газовій галузі, той знає, наскільки це критично та серйозно. Вони засекретили дані, скільки газу продали у Китай. Ми розуміємо, що це – серйозні цифри. Але навіть це не компенсувало ті мінус 40%, які не продали Європі", – каже експерт.

За словами Денисенка, заявив Кремля що європейські газові сховища напівпусті – цілковита брехня.

"Є статистика, що заповненість сховищ – 85%. Це найвища цифра за останні роки. Ключова ставка – на те, що європейці прийдуть домовлятися. І тут є серйозна викривленість уявляння про ситуацію взагалі і в газовому секторі зокрема", – підсумував він.

Раніше Денисенко розповів, навіщо Патрушев поїхав до Китаю і що це означає для України.

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