Єдиний державний реєстр відновлює роботу після масштабної кібератаки

Запрацює також низка онлайн-послуг за допомогою "Дії".

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) 9 січня відновлює роботу після російської масштабної кібератаки.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Відсьогодні реєстр поновить взаємодію з Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують його дані в роботі.

На порталі ЄДР запрацює:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

Крім того, запрацює низка онлайн-послуг за допомогою "Дії".

Нагадаємо, раніше Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Зокрема доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

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