Єдиний шанс врятувати Росію: у розвідці пояснили, чому удари по Москві триватимуть

Росіяни мають бути готовими до "дрібних (і не дуже) інцидентів" на своїй території.

Зокрема, атаки на Москву триватимуть. Щобільше, росіяни розосереджують свої засоби ППО, що робить столицю вразливою.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

"Якщо якась держава нападає на іншу державу – немотивовано, неспровоковано – і оголошує геноцидну війну, то ані її еліти, ані населення цих територій не мають дивуватися, що війна приходить не тільки до тих, на кого напали, але власне і загарбників", – запевнив він.

Йдеться про всю територію, але насамперед – про об'єкти, що стосуються інфраструктури загарбників, які беруть участь безпосередньо в цих нападах на Україну, в геноциді українського народу.

Де славнозвісна російська ППО

За словами Юсова, складно відповісти на питання про те, де ж була "потужна" російська ППО, якою так люблять вихвалятися росіяни.

"Можливо, вони дотримуються концепції двічі пораненого Кутузова, який колись казав: "для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву", – припустив Юсов.

Ймовірно, частина їхнього воєнно-політичного керівництва саме цим керується, коли розосереджує свої засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби не для того, щоб захищати власну територію, особливо столицю, а для того, щоб концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях.

"Зрозуміло, що таке розосередження робить вразливим для різного роду інцидентів рашистську столицю на болотах", – стверджує представник ГУР МО.

Раніше у ГУР пояснили значимість атак на Москву. Так, передовсім важливими є політичні наслідки.

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