"Єдиний спосіб завершити цю війну": Бренсон про сили та засоби у протистоянні РФ

"Єдиний спосіб завершити цю війну": Бренсон про сили та засоби у протистоянні РФ

За словами підприємця, Путін відчуває, що має перевагу.

Єдиний спосіб завершити цю війну - це якщо Україна почне відкидати росіян назад. і тоді, одного дня, можна буде досягти мирної угоди.

Засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон в ефірі телемарафону сказав, що Україні потрібно допомагати ще більше - це єдиний спосіб перемогти.

"Перемоги поки не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу. Я не вбачаю можливості, щоб війну було завершено. Тому ми повинні бути впевнені, що ви, український народ, маєете сили та засоби, щоб відкинути війська Путіна", - сказав він.

Ну думку Бренсона, кожна країна, яка може допомагати, може допомагати більше.

"Деякі країни є хорошими. Але вони можуть бути навіть кращими. США та Британія зробили це добре", - додав підприємець.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Річард Бренсон поговорили про збереження уваги світу до війни в Україні.