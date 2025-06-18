Авіакатастрофу в Індії відтворили на симуляторі: тепер зрозуміло, як вижив єдиний пасажир

Авіакатастрофа в Індії / © Associated Press

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В Індії 12 червня літак авіакомпанії Air India, що виконував рейс AI171 з Ахмедабада до Лондона, зазнав катастрофи через кілька секунд після зльоту та влетів у будівлю. На борту перебували 242 пасажири та члени екіпажу. Усі, крім одного — 40-річного громадянина Великої Британії Вішваша Кумара Рамеша, загинули. Також трагедія забрала життя 29 осіб, які перебували на землі

Про це повідомило видання Unilad.

Симуляція змоделювала дві можливі версії порятунку: перша — чоловік стрибнув через аварійний вихід ще в повітрі, друга — він встиг вибратися після падіння літака, буквально за кілька секунд до загоряння.

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Симуляція порятунку Рамеша. Фото AiTelly

Найімовірнішим вважається другий варіант: за словами Рамеша, він сидів на місці 11A, самостійно відстебнув ремінь безпеки й проштовхнувся через отвір, перш ніж лайнер зайнявся.

Симуляція порятунку Рамеша. Фото AiTelly

«Коли я підвівся, навколо мене були тіла. Я злякався. Я встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив у машину швидкої допомоги та відвіз до лікарні», — зазначив Рамеш.

На кадрах з місця катастрофи видно, як перехожий підходить до нього, закривавленого і кульгавого, і веде його до служби швидкої допомоги.

Ратеш заявив, що не може пояснити всього, що сталося, але добре пам’ятає «гучний шум» та «спалахи світла» після зльоту.

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Відомо, що чоловік втратив брата, який летів з ним тим самим рейсом. Варто зазначити, що всього внаслідок катастрофи загинуло 270 осіб.

Наразі індійська влада розслідує можливі причини катастрофи Boeing 787-8: серед версій — повна втрата потужності або відмова двигуна.

Нагадаємо, 12 червня літак авіакомпанії Air India розбився в місті Ахмедабад, що на заході Індії. Boeing 787-8 Dreamliner зазнав авіатрощі під час зльоту з міжнародного аеропорту Сардара Валлабхая.